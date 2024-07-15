كعادتها دائمًا .. سارة جوندوجان تشعل الجدل بعد أنباء رحيل زوجها عن برشلونة

حلقة جديدة من مسلسل إثارة الجدل..

واصلت عارضة الأزياء والمصممة التونسية الفرنسية سارة العرفاوي، زوجة الألماني إلكاي جوندوجان، إثارة الجدل كـ"عادتها"؛ منذ انتقال اللاعب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

جوندوجان البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى برشلونة في صيف عام 2023، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ الذي حقق معه الثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد وأبطال أوروبا"، في آخر مواسمه.

وردت سارة جوندوجان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، على خبر يتحدث عن رحيل زوجها من برشلونة، في صيف العام الحالي، بمجموعة من الرموز التعبيرية؛ عبارة عن "وجه يضحك"؛ في تكذيب صريح لهذه الشائعات.

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لكن.. زوجة جوندوجان قامت بعد ذلك مباشرة بـ"إزالة المنشور" من صفحتها، في تصرف أثار الجدل بين الجماهير العالمية عامة، وعشاق برشلونة خاصة.

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وكان الإعلامي الرياضي توني خوانمارتي قد نشر خبرًا؛ يفيد بعقد الألماني هانسي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، اجتماعًا مع إلكاي جوندوجان، خلال الأيام القادمة؛ لإبلاغه بإمكانية الرحيل في الصيف الحالي، إذا أراد هذا الأمر؛ خاصة أن طريقة لعبه لا تناسب خططه في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، بالإضافة إلى تواجد النجم الإسباني بيدري رودريجيز، في مركزه.

جدير بالذكر أن سارة جوندوجان كان لها العديد من المواقف المثيرة للجدل، في الأشهر الماضية؛ أبرزها عندما تفاعلت مع نتائج برشلونة السيئة، بنشر صور للاعب مع بطولات مانشستر سيتي في موسم 2022-2023؛ في إشارة إلى أن زوجها معتاد على منصات التتويج فقط.