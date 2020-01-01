عاجل .. نيمار بين ثلاثي باريس سان جيرمان المصابين بفيروس كورونا

باريس سان جيرمان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا والصحف تقول إن نيمار من بينهم

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن النجم البرازيلي نيمار واحد من 3 لاعبين لباريس سان جيرمان مصابين بفيروس كورونا.

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد أعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا دون الإفصاح عن هويتهم مؤكدًا خضوعهم للبروتوكول الصحي.

ولكن صحيفة ليكيب الفرنسية والمعروفة بمصداقيتها وقربها من أسوار نادي العاصمة أكدت أن نيمار هو واحد من بين الثلاثي الذي جاءت نتائج فحوصاته إيجابية.

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ورجحت ليكيب وفقًا لمصادرها أن يكون الثلاثي هم أنخيل دي ماريا وباريديس ونيمار، في انتظار التأكيدات خلال الساعات القادمة.

وجاء ذلك بعد الاختبارات التي أجريت صباح اليوم، حيث سيخضع اللاعبون الثلاثة للحجر الصحي لمدة أسبوع في عزل منزلي كامل.

اللاعبون الثلاثة كانوا جميعًا عائدين من إيبيزا، حيث قضوا فترة العطلة هناك بعد نهاية الموسم الذي خسروا فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

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يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد في الوقت الحالي لبداية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي والذي بدأ بالفعل في الأسابيع الماضية.