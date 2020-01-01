أخبار الانتقالات: ميسي يوافق على مانشستر سيتي وليفربول يجد خليفة فان دايك

ليفربول يريد التعاقد مع خليفة فان دايك من سلتيك
اللاعب خلف الهولندي في الفريق الاسكتلندي
ليفربول حريص على التعاقد مع مدافع سلتيك كريستوفر أجير، بحسب الديلي ستار.
يمكن أن ينتقل اللاعب الذي حل محل فان دايك بعد رحيله للتعاقد مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى الأنفيلد ويتعاون مع الهولندي، الذي يتولى الآن دفاع الريدز.
وبحسب ما ورد هو واحد من لاعبين آخرين يستهدفهما يورجن كلوب هذا الصيف، بعد أن باع قلب الدفاع ديان لوفرين إلى زينيت.
الوقت قد فات على إبقاء ميسي
المرشح الرئاسي لبرشلونة يتحدث عن رحيل ميسي
يخشى المرشح الرئاسي فيكتور فونت أن يكون الوقت قد فات للإبقاء على ليونيل ميسي في برشلونة ويقول إنه من الضروري أن يغادر القائد بشروط ودية على أمل أن يعود بشكل ما.
صرح فونت الأسبوع الماضي أن الطريقة الوحيدة التي قد يبقى بها الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في كامب نو هي إذا استقال الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، الرجل الذي يأمل في استبداله.
يشعر الآن أن الكثير من المياه قد تسربت من تحت الجسر لتجنب خسارة ميسي.
هافيرتس يجري الفحص الطبي في تشيلسي
لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي
خضع نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس لفحص طبي مع تشيلسي يوم الأحد.
كان المهاجم الألماني الشاب هدفاً منذ فترة طويلة للبلوز مع اقتراب الصفقة الآن من الانتهاء.
هيجواين يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي
بعد أن تركه يوفنتوس، يمكن أن يتجه جونزالو هيجواين إلى الدوري الأمريكي.
وفقًا لـ TyC Sports، توصل المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا إلى اتفاق أولي مع إنتر ميامي.
كما أنهى زميله السابق في تورينو ماتويدي مؤخرًا انتقاله إلى ميامي حيث يتطلع النادي الذي يملكه النجم ديفيد بيكهام إلى الحصول على اسم كبير.
يوفنتوس يكثف ملاحقته لمهاجم برشلونة سواريز
الأوروجوياني قريب من البيانكونيري
كثف يوفنتوس مطاردته للمهاجم لويس سواريز، الذي يبدو أنه من المرجح أن يغادر برشلونة.
على الرغم من أن البيانكونيري ركز على عدد من المهاجمين هذا الصيف، إلا أن مصادر مطلعة لموقع جول أشارت إلى أن بطل الدوري الإيطالي أصبح الآن على رأس قائمتهم.
توتنهام مستعد لبيع ندومبيلي
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، يتوق جوزيه مورينيو إلى أن يبيع توتنهام تانجوي ندومبيلي إذا كان من الممكن العثور على مشترٍ.
المدير الفني للنادي مستعد أيضًا للسماح للمدافع سيرج أورييه بالمغادرة، حيث أنه يعطي الأولوية لإيجاد مهاجم آخر كدعم لهاري كين.
إنتر يقترب من التوقيع مع فيدال مجانًا
Inter are getting closer to sign Arturo Vidal. The agreement on personal terms is almost ready by days. His agent is now working to find a way out from Barça for free - Inter don’t want to pay any after Barcelona told he’s totally out of the project. 🇨🇱 @SkySport @DiMarzio #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2020
آرسنال يضحي بثلاثة من لاعيبيه لضم نجم أتليتكو
لا يزال آرسنال حريصًا على التعاقد مع لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي ويستعد لتفريغ ثلاثة لاعبين لضمان إمكانية إبرام صفقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور.
ماتيو جندوزي، سوكراتيس باباستاثوبولوس وروب هولدينج جميعهم جاهزون للرحيل حيث يتطلع الجانرز لتمويل صفقة بارتي.
عُرض على أتليتكو سابقًا جندوزي بالإضافة إلى 22 مليون جنيه استرليني (24 مليون يورو / 29 مليون دولار) مقابل بارتي لكنه رفض العرض.
ميسي لا يزال في مجموعة واتس اب الخاصة ببرشلونة
ميسي لا يزال في مجموعة واتس اب الخاصة ببرشلونة
كشف فرينكي دي يونج أن ليونيل ميسي لا يزال في دردشة جماعية على WhatsApp للاعبي برشلونة على الرغم من مطالبته مؤخرًا بمغادرة النادي.
وكشف ميسي مؤخرًا عن نيته الرحيل عن برشلونة، مع ربط أمثال إنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالنجم الأرجنتيني.
في الأسبوع التالي لإعلان ميسي رغبته في الرحيل، هز مشهد كرة القدم وأثار جدل كبير، لم يفعل الكثير للتراجع عن هذا الطلب الأولي حيث ورد أنه يواصل الإصرار على أن وقته في برشلونة قد انتهى.
باريس سان جيرمان يتقدم بعرض لضم نجم أرسنال
المدافع المطلوب في جميع أنحاء أوروبا.
عرض باريس سان جيرمان على أرسنال 30 مليون جنيه إسترليني لشراء الظهير الأيمن هيكتور بيليرين، وفقًا لصحيفة الجارديان.
يحتاج الجانرز لبيع شخص ما هذا الصيف بعد التوقيع الأخير مع جايريال ماجالهايس لكنهم مترددون في ترك بيليرين يغادر.
المدافع الإسباني يستقطب أيضًا اهتمام بايرن ميونيخ ويوفنتوس.
رودريجيز إلى إيقرتون
من المقرر أن يقوم خاميس رودريجيز بمبادلة ريال مدريد بإيفرتون مع اتفاق الناديين على صفقة، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.
سينضم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعقد مدته ثلاث سنوات بعد معاناته من أجل أن يبقى أساسيا مع المرينجي.
خاض خاميس تسع مباريات فقط في الدوري الأسباني مع الفريق تحت قيادة زين الدين زيدان الموسم الماضي.
ميسي يوافق على الذهاب إلى مان سيتي بقيمة 700 مليون يورو
ميسي يوافق على الذهاب إلى مان سيتي بقيمة 700 مليون يورو
يبدو أن نجم برشلونة سيحظى بأجور كبيرة في حال تمكن من الرحيل.
وافق ليونيل ميسي على الشروط المالية مع مانشستر سيتي، والتي إذا أتيح لها الضوء الأخضر فستكون قيمتها 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني / 834 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، حسب ديلي ريكورد.
كما عُرض على الأرجنتيني حصة في مجموعة City Football Group كجزء من الصفقة، من المتوقع أن يقضي ثلاث سنوات في مانشستر قبل الانتقال إلى الدوري الأمريكي مع فريق New York City FC.