عاجل | فيفا يصدر قرارات ضد روسيا بعد الصراع مع أوكرانيا!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة من القرارات على خلفية الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت اتحادات بولندا والسويد والتشيك قد أعلنوا في وقت سابق رفض اللعب أمام روسيا في بلاد الدببة بملحق مونديال قطر.

الأمور زادت سوءًا بإعلان بولندا رفض اللعب في كل الأحوال، وتكرر الأمر بعدها مع البلدان الأخرى.

فيفا كشف في بيانه "نعلم جيدًا المواقف التي عبروا عنها، نحن نشارك في حوار مع الجميع، وسنحافظ على التواصل لنصل إلى أفضل حلول ممكنة".

أما القرارات التي تم اتخاذها ضد روسيا، وبعد إدانة الهجوم أتت على النحو الآتي:

لن تلعب أي مسابقة دولية لكرة القدم على الأراضي الروسية.

مباريات روسيا بأرضها سوف تقام على ملعب محايد ومن دون حضور جماهيري.

من سيمثل روسيا سيمثلها تحت شعار "الاتحاد كرة القدم الروسي" وليس روسيا.

لن يتم استخدام علم أو نشيد روسيا في أي مباراة هم فيها طرف.

هذا يعني مبدئيًا أن المباراة المقررة أمام بولندا في شهر مارس سوف تقام على ملعب محايد دون جماهير لا في روسيا.

وتتزامن قرارات الفيفا مع مواقف مختلفة للأندية، مثل شالكه الذي أنهى رعاية جازبروم لقميصه، ومانشستر يونايتد الذي فسخ عقده مع شركة طيران روسية.