تقارير | بيليه يفارق الحياة بعد صراع مع مرض السرطان

نهاية رحلة أسطورة البرازيل في عالمنا

بحسب ما ورد من صحيفة "واشنطن بوست" فإن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف ببيليه قد توفي، أسطورة كرة القدم البرازيلية وأحد أهم الأسماء في تاريخ المستطيل الأخضر عن عمر يناهز 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

وكان بيليه قد توقف عن الاستجابة للعلاج الكيماوي الذي بدأ الخضوع له في سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطاني في الأمعاء.

وكانت يومية "فولا" البرازيلية قد أفادت أن بيليه قد خضع للعناية التخفيفية وهي حالة يتم الوصول إليها مع المرضى الميئوس من شفائهم، وجاء ذلك في الفترة الأخيرة.

لكن أسطورة البرازيل لم يستطع تجاوز تلك المحنة وتوفي بعد رحلة كبيرة وعطاء ضخم لمنتخب بلاده قد قدمه على مدار تلك السنوات سواء من خلال تواجده في الملعب أو خارجه.

بيليه كان أول من جلب بطولة كأس العالم لراقصي السامبا وجاء ذلك في عام 1958، ثم حصل على مونديال 1962 و1970، ليصبح بعدها هو أسطورة البرازيل الأولى على مدار التاريخ.