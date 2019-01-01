الاتحاد الأوروبي يحقق في واقعة احتفال رونالدو الغير لائق ويحدد موعد الحكم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن فتح التحقيق في واقعة احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس بالفوز على أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فتح التحقيق في واقعة احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بالفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بشكل غير لائق.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأعلن من خلاله أن التحقيق سيجري وسيتم مناقشة الحادثة في الاجتماع المقبل للجنة الانضباط.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي في البيان الذي أصدره أن لجنة الانضباط والأخلاقيات ستجتمع في الـ 21 من شهر مارس الجاري من أجل نقاش الواقعة.

وكان رونالدو قد احتفل بشكل غير لائق عقب الفوز على أتلتيكو مدريد وتسجيله لهاتريك في شباك غريمه السابق، حيث أوصل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وعوقب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على نفس التصرف بغرامة مالية قيمة 20 ألف يورو، لكن تكهنات عديدة تتحدث عن إمكانية إيقاف رونالدو.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد فاز بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي على أتلتيكو مدريد بعد أن خسر في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين في لقاء واندا ميتروبوليتانو.



