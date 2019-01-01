لماذا يواجه رونالدو خطر الإيقاف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يواجه "رونالدو" قائد عودة اليوفي ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري الأبطال خطر الإيقاف في ربع النهائي بسبب طريقة احتفاله بالهاتريك الذي سجله

استطاع كريستيانو رونالدو إنقاذ فريقه يوفنتوس من توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد بعد الخسارة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين بعد أن سجل هاتريك وقاد البيانكونيري لتحقيق النتيجة المطلوبة للتأهل وهي الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، لتتواجد السيدة العجوز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتحافظ على حلمها بمحاولة تحقيق البطولة في وجود أفضل لاعب في تاريخ المسابقة.

قبل هذه المباراة كان رونالدو قد فشل في الوصول إلى مستواه المعهود في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل هدف وحيد في دور المجموعات ولكنه كعادته ظهر في التوقيت الأصعب ولم يخيب الظن أبداً في مواجهة الروخيبلانكوس والذي اعتاد على التسجيل ضدهم منذ أن كان لاعباً في ريال مدريد وأثبت أنه الرجل الأول في حلم اليوفي في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

أوقعت القرعة فريق يوفنتوس في مواجهة أياكس الذي قهر حامل اللقب ريال مدريد وأذله على ملعبه "سانتياجو برنابيو" برباعية تاريخية برغم الخسارة في الذهاب بهدفين لهدف، وفي حال تجاوز العملاق الهولندي سيكون رجال أليجري على موعد مع مواجهة الفائز من الإنجليزيين توتنهام ومانشستر سيتي وذلك في دور نصف النهائي من البطولة.

هناك مخاوف من إيقاف كريستيانو رونالدو ولو لمباراة واحدة على الأقل حسبما ألمحت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن الدون مُهدد بالإيقاف وهو ما سيعد ضربة كبيرة لليوفي في مباريات الدور المقبل إن صحت تلك الأخبار، ولكن لماذا يواجه رونالدو خطر الإيقاف، وهل سيتم معاقبته بالفعل؟ هذا ما سنجيب عليه في التقرير الآتي.

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لماذا يواجه رونالدو خطر الإيقاف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لم يفوت كريستيانو رونالدو الفرصة للاحتفال بالهاتريك الذي سجله في مرمى أتلتيكو مدريد على طريقته الخاصة بعد أن تعرض لوابل من الانتقادات في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدفين نظيفين وتضمنت التشكيك في قدراته وأدائه في مباريات دوري أبطال أوروبا، لم يتمالك الدون نفسه بعد صافرة النهاية وسخر من سيميوني.

حيث قام كريستيانو بتقليد احتفال مدرب الروخيبلانكوس عقب الهدف الثاني للأتليتي في مباراة الذهاب أمام أنصار فريقه بنفس الطريقة المثيرة للجدل والإيحاء الذي تسبب في ضجة كبيرة عقب مباراة واندا ميتروبوليتانو واضطرت سيميوني لتبرير ما فعله، حيث صرح بأنه كان يوجه رسالة للجماهير مفادها أن هؤلاء اللاعبين هم رجال حقاً.

Diego Simeone on Cristiano's celebration: " "He was thinking about the fans & showing the personality of a great club like ." pic.twitter.com/paOOjOdhYm — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) March 12, 2019

عندما تم سؤال سيميوني عن طريقة احتفال كريستيانو رونالدو بالفوز على أتلتيكو في مباراة العودة، صرح قائلاً: أنا واثق أن كريستيانو كرر نفس الإشارة لنفس الغرض مع جمهوره الخاص أيضاً، وكان جورجيو كيليني قد استخدم نفس المصطلح أيضاً عقب مباراة الإياب عندما قال في تصريحات لسكاي سبورتس الإيطالية أن يوفنتوس رمى بثقله في اللقاء.

يُذكر أن صحيفة موندو ديبورتيفو كانت قد أّكدت أن نجم مانشستر يونايتد سابقاً لم يكتفِ بذلك فقط ولكنه كان قد نعت جمهور أتلتيكو مدريد بأبناء العاهرات.!.

هل سيتم إيقاف رونالدو حقاً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لم يتأكد حتى الآن إذا ما كان سيتم إيقاف رونالدو على خلفية احتفاله بالفوز على أتلتيكو مدريد أم لا، ولكنه سيتم تغريمه على أقل تقدير على غرار ما حدث مع سيميوني والذي اضطر لدفع ما يقرب من 20 ألف يورو معاقبةً له من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتهمة القيام بتصرف غير لائق ولكنه هرب من عقوبة آخرى بحرمانه من قيادة مباريات فريقه من الملعب.

طبقاً لصحيفة جازيتا ديلو سبورت، فأن إشارة رونالدو سيُنظر إليها مثلما حدث مع سيميوني ولكن إذا ثُبت أنها تضمنت توجيه الإساءة لجمهور أتلتيكو مدريد قد يتم إيقاف اللاعب، وإذا لم يتم إثبات ذلك فالعقوبة ستكون مجرد غرامة فقط مثل التي حصل عليها المدرب الأرجنتيني بعد أن تبين أنه انتهك إحدى مواد اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لأنها تتعارض مع السلوك اللائق وهو بالتحديد ما فعله كريستيانو رونالدو.

طبقاً لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو فأن أتلتيكو مدريد سيتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي بسبب رونالدو وسيتضمن نعت البرتغالي لجمهور الفريق الإسباني بأبناء العاهرات طبقاً لبعض التسجيلات له على أرض الملعب عقب صافرة النهاية، وبحسب نفس التقارير في حال ثبوت تلك الشكوى، فأنه على الأرجح سيتم تغريم رونالدو 100 ألف يورو كحد أقصى وسيتم إيقافه.

أكد التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أنه لا يخشى معاقبة كريستيانو رونالدو ويثق تماماً أن البرتغالي لن يتعرض للإيقاف وذلك حسبما صرح لسكاي سبورت إيطاليا عقب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أوقعت البيانكونيري في مواجهة أياكس مشيراً إلى أن تلك الإشارة حدثت داخل الملعب ويجب أن تبقى هناك ولا يتم تضخيم الأمور وأضاف عن رونالدو قائلاً: لقد تمت إهانته كثيراً في مدريد وكذلك من قبل الجماهير التي سافرت إلى إيطاليا، أنا اتفهم ما قام به لذا دعونا نمضي بدون عقوبات.

ثم ختم تصريحاته قائلاً: استحقينا التأهل إلى الدور التالي، سنلعب مباراتين أكثر في دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي، وهو شئ جميل للغاية لنا ولجمهور الفريق.