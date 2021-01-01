رسمياً | إقالة تشيلسي لفرانك لامبارد

صبر أبراموفيتش نفذ

أعلن تشيلسي رسمياً إقالة مدربه فرانك لامبارد بعد التكهنات طوال اليوم حول القرار المتخذ من قبل الإدارة.

وأفادت تقارير في إنجلترا باتخاذ تشيلسي قراراً بإقالة مدربه فرانك لامبارد من تدريب الفريق بسبب تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي انتصر الأحد على لوتون بثلاثة أهداف مقابل واحد لحساب كأس الاتحاد، ولكن النتائج في مسابقة الدوري واحتلال المركز التاسع وضعت الضغوط على لامبارد.

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وذكرت "تيليجراف" أن إدارة تشيلسي بقيادة رومان أبراموفيتش قد اتخذت قراراً بالتخلي عن خدمات لامبارد منتصف الموسم.

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وأضاف التقرير أن تم إبلاغ اللاعبين بعدم القدوم لمقر التدريبات الخاص بالفريق في لندن حتى فترة ما بعد الظهر بسبب اتخاذ القرار النهائي بخصوص الجهاز الفني.

ووجه رومان أبراموفيتش، مالك النادي الشكر للامبارد على فترته في النادي، وأكد على صعوبة اتخاذ القرار بسبب علاقته القوية معه، وتوجه له بالشكر على ما قدمه من عمل للفريق، مرحباً بتواجده في أي وقت كأحد أساطيره.

في الوقت نفسه قال نشر لامبارد بيانًا رسميًا كتب فيه "كان شرفًا كبيرًا أن أدرب تشيلسي، أود أن أشكر الجماهير لدعمهم الهائل لي في آخر 18 شهرًا، أتمنى أن يعرفوا ماذا يعني ذلك لي".

وتابع "أشكر مستر إبراموفيتش والإدارة واللاعبين والإدارة والجهاز الفني والجميع داخل النادي، أتمنى الأفضل للفريق وكل النجاحات في المستقبل".

"فابريزيو رومانو" قال إن إدارة تشيلسي لم تتواصل مطلقاً مع الإيطالي ماسيمليانو أليجري وأن المفضل هو توماس توخيل كونه ألماني الجنسية مما سيساعد مواطنيه كاي هافيرتس وتيمو فيرنر.

"سكاي" النسخة الألمانية أكدت تعيين توخيل ليكون بديلاً للامبارد في قيادة تشيلسي، ليأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إقالته في باريس سان جيرمان.

وأكد أيضاً مراسلا جول في تشيلسي وألمانيا المعلومات بخصوص رحيل لامبارد وتعيين توخيل في مكانه خلال الساعات المقبلة وتقاضيه راتباً يقارب 4.5 مليون يورو بالموسم، ولكنه سيخضع في الأغلب للعزل 10 أيام قبل توليه المهمة بسبب البروتوكول الصحي للبلاد.

وخسر البلوز أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين بالجولة الأخيرة من البريميرليج، ليواصل الفريق الابتعاد عن فرق المقدمة وصراع اللقب والمقاعد الأوروبية.

وازدادت الضغوطات على قائد الفريق السابق بعد أن صرف الفريق قرابة 200 مليون يورو في سوق الانتقالات لتلبية طلباته، دون أي تحسن على صعيد النتائج.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من تشيلسي حتى هذه اللحظة بخصوص التقارير عن إقالة المدير الفني أو تعيين جهاز تدريبي جديد لبقية الموسم بعد شائعات عودة أفرام جرانت.