ظهور مورينيو في قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج

المدير الفني لتوتنهام ظهر في ملعب اليانز أرينا

تواجد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام في ملعب اليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ لمتابعة قمة الدوري الألماني بين الفريق البافاري ولايبزيج.

ويستضيف بايرن، نظيره لايبزيج في قمة الدوري الألماني خلال الجولة الـ 21 من المسابقة.

وبدأ مورينيو، في متابعة لايبزيج عن قرب استعداداً لمباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

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واستغل مورينيو، فترة الإجازة لتوتنهام من الكرة الإنجليزية، للسفر إلى ألمانيا لمراقبة لايبزيج قبل المباراة المرتقبة.

وسيلعب توتنهام مع لايبزيج في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية، والمقرر إقامة مرحلة الذهاب يوم 19 فبراير الجاري والعودة يوم 10 مارس القادم.

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ومن المنتظر أن يعود توتنهام للمباريات، يوم الأحد القادم أمام أستون فيلا في الجولة الـ 26 من البريميرليج، قبل مباراة الفريق الألماني يوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.