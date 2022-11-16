ظهور مصري وصدارة مغربية ..137 لاعبًا يمثلون دولًا لم يولدوا فيها بكأس العالم

العرب الأكثر وظهور مصري

مع اقتراب انطلاق البطولات الكبرى دائمًا ما يشغل بال الجميع اللاعبين أصحاب الجنسيات المختلفة، وما يمكن أن يقدموه في حالة اللاعب مع موطنهم الأم حيث ولدو.

وسيشهد كأس العالم 2022 بقطر تمثيل 137 لاعبًا بدولًا غير التي ولدوا فيها، ويتواجد في قائمة منتخب أستراليا جارانج كاول الذى ولد في مصر.

وبحسب بودكاست "Fútbol Infinito" تعد المغرب أكثر الدول التى سيمثلها لاعبون ولدوا في بلاد أخرى بواقع 14 لاعب أبرزهم ياسين بونو الذي ولد في كندا، وأشرف حيكمي المولد في إسبانيا، ونصير مزراوي وسوفيان مرابط وحكيم زياش وزكرياء أبو خلال مواليد هولندا، وسفيان بوفال المولد في فرنسا، وسليم أملاح الذي ولد في بلجيكا.

بينما تأتي تونس كثاني أكثر المنتخبات التى يمثلها لاعبون ولدوا خارج أراضيها، بواقع 12 لاعب أبرزهم محمد دراجر الذى ولد في ألمانيا، بينما وهبي الخزري ونعيم السليتي ومعز حسن جميعهم ولدوا في فرنسا.

منتخب قطر يملك 10 لاعبين في قائمته لم يولدوا داخل الأراضي القطرية أبرزهم بوعلام خوخي المولد في الجزائر، وأحمد علاء الدين المولد في مصر، وبسام الراوي المولد في العراق، والمعز علي المولد في السودان، بينما إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي نجمى منتخب السنغال من مواليد فرنسا.