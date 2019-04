ظهور صلاح - البريميرليج يعلن أسماء المرشحين لجائزتي لاعب ومدرب الشهر

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن أسماء المرشحين لجوائز لاعب ومدرب شهر إبريل الجاري.

قائمة أفضل لاعب شهدت تواجد 8 لاعبين دفعة واحدة، انتظاراً للتصويت من أجل الاستقرار على الفائز.

وكيله: موقف بيل تجاه ريال مدريد لم يتغير

اللاعب الأول هو البلجيكي إدين هازارد، حيث لعب 5 مباريات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

والإنجليزي جوردان هيندرسون نجم وسط ليفربول، بالإضافة للفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي.

Eight 🌟 players in April



But who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?



VOTE here ⏩ https://t.co/PUOnqvJynK #PLAwards pic.twitter.com/rzmGq9mrLj