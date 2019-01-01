ظهور صلاح - البريميرليج يعلن أسماء المرشحين لجائزتي لاعب ومدرب الشهر

من الأقرب لحسم جائزتي الشهر في الدوري الإنجليزي؟

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن أسماء المرشحين لجوائز لاعب ومدرب شهر إبريل الجاري.

قائمة أفضل لاعب شهدت تواجد 8 لاعبين دفعة واحدة، انتظاراً للتصويت من أجل الاستقرار على الفائز.

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اللاعب الأول هو البلجيكي إدين هازارد، حيث لعب 5 مباريات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

والإنجليزي جوردان هيندرسون نجم وسط ليفربول، بالإضافة للفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي.

ويتنافس أيضاً على الجائزة المهاجم شين لونج بعد تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات مع ساوثهامبتون، وأيوزي بيريز مهاجم نيوكاسل صاحب الـ5 أهداف في 5 لقاءات.

وتتويجاً لتألقه وتسجيله 4 أهداف في 4 مواجهات مع ليفربول، ظهر أيضاً محمد صلاح مهاجم ليفربول، وكذلك جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتألق بـ5 أهداف في 4 مباريات.

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وأخيراً يأتي كريس وود مهاجم بيرنلي بعد تسجيله 3 أهداف في 4 مناسبات، حسمت بقاء فريقه بشكل كبير في البريميرليج.

وعلى جانب آخر يتنافس كل من سكوت باركر "فولهام، نونو إسبيريتو" ولفرهامبتون"، بيب جوارديولا "مانشستر سيتي" ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جائزة مدرب الشهر.