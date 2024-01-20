ظهور "باهت" يُقلق جماهير إنتر ميامي على ثنائية ميسي وسواريز

بداية لجولة دولية غير مسبوقة

للمرة الأولى منذ رحيلهما عن برشلونة، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقه لويس سواريز بفريق واحد وهو إنتر ميامي.

النادي الأمريكي لعب مباراة ودية في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، أمام منتخب السلفادور، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، في ظهور باهت لميسي وسواريز.

فريق المدرب تاتا مارتينو لعب المباراة بعد بضعة أيام قليلة فقط من التدريب، مما انعكس على مستوى الفريق بصورة كبيرة رغم اعتماد المدرب الأرجنتيني على ميسي وسواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس كأساسيين.

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مارتينو اعتمد على خطة 5/3/2 والتي ساعدت الفريق على الاستحواذ بصورة أكبر من الفريق الخصم، حيث أتيحت لإنتر ميامي بعض الفرص كان أبرزها لميسي وألبا ولكن لم يتم استغلال أي منها.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مارتينو إراحة ميسي وألبا وسواريز وبوسكيتس والاعتماد على عناصر أخرى لتجربتها قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن إنتر ميامي يستعد لجولة دولية غير مسبوقة هذا العام استعدادًا للنسخة الجديدة من الدوري الأمريكي، حيث يلعب في السعودية ضد كل من النصر والهلال، ثم يتوجه إلى هونج كونج لمواجهة مجموعة من النجوم المحليين.

وبعدها سيلعب الفريق أمام فيسيل كوبي الياباني، وسيسافر كذلك إلى تكساس لمواجهة فريق إف سي دالاس الأمريكي.