"ظل نيمار".. قصة تفضيل فينيسيوس لريال مدريد على برشلونة

كاد فينيسيوس جونيور أن يصل إلى برشلونة لا ريال مدريد في 2017، اللاعب نفسه اعترف بذلك في أكثر من مناسبة، إلا أن القرار النهائي كان بالانضمام إلى اللوس بلانكوس، والسبب في ذلك الخوف من أن يكون "ظل نيمار".

هذا ما ذكرته شبكة "كادينا سير" التي كشفت عن محادثة مطولة بين وكيل فينيسيوس، فيديركو بينا، والمسؤول عن تعاقدات أمريكا الجنوبية في برشلونة، أندري كوري.

بدأ الأمر برسالة من بينا إلى كوري، وهما يتمتعان بعلاقة قوية للغاية سويًا، وأكد له أن مستقبل فينيسيوس في يده وسيكون وفقًا لقرار المسؤول الكتالوني، بينما هو سينفذ سياسته فقط.

لكن في الوقت نفسه، قال بينا بوضوح لكوري أنه يفضل وصول اللاعب البرازيلي إلى ريال مدريد لعدة أسباب، أولها العمولة الأكبر، بجانب المستقبل الواعد أكثر الذي ينتظره في سانتياجو برنابيو عن كامب نو.

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وبرر بينا ذلك بقوله "فينيسيوس سيكون في ظل نيمار ببرشلونة، الذي هو في الأساس ظل ميسي، لكن بوصوله إلى ريال مدريد، سيمكننا السيطرة على أكبر ناديين في العالم".

وبعد محادثات طويلة بين الثنائي وتأكيد بينا على أن كل الدلائل من الناحية الاقتصادية والرياضية ترجح كفة ريال مدريد على برشلونة، طلب من كوري السماح للاعب بالتوقيع للملكي، ولكن أتى الرفض الكتالوني فورًا.

في واقع الأمر، لم يكترث بينا كثيرًا برأي كوري، وقرر أن يذهب مع فينيسيوس إلى الوجهة الأفضل والأكثر تناسبًا مع قدراته، ليوقع اللاعب الشاب لريال مدريد نظير 45 مليون يورو من فلامنجو.

الآن فينيسيوس يصول ويجول في ريال مدريد وربما هو النجم الثاني في سانتياجو برنابيو بعد كريم بنزيما، فيما رحل ميسي ونيمار عن برشلونة وتركا النادي في حالة مأسوية للغاية.