بيدري ينتكس من جديد.. غياب طويل لنجم برشلونة

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديدة بشأن عملية تعافي نجم الوسط بيدري، بعد أن أبلغ الأطباء تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" بآخر تطورات إصابة اللاعب.

بيدري لعب أربع مباريات فقط هذا الموسم، آخرها كانت ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم 29 سبتمبر الماضي، أن أي غيابه امتد حتى الآن قرابة شهرين.

ومنذ ذلك اليوم، عانى بيدري من انتكاستين أثناء عملية إعادة التأهيل من الإصابة، كان آخرها قبل قرابة أسبوع.

ما هو الموعد المتوقع لعودة بيدري؟

حسب صحيفة "as" الإسبانية فإن بيدري لن يكون متاحًا حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تعافي بيدري قد بدأت من الصفر، وسيتولى كارليس نوجيرا الرئيس الحالي للعلاج الطبيعي في برشلونة عملية تأهليه.

وسيكون أمام بيدري الآن أكثر من شهر للعودة إلى شعور لاعب كرة القدم، ويرى تشافي أن الإسباني الشاب سيكون بمثابة صفقة جديدة في يناير.

ماذا حدث في عملية تأهيل بيدري؟

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة تمكن من اكتشاف سلسلة من الاختلالات والأخطاء من قبل المسؤولين سابقًا عن تعافي بيدري، مما أدى إلى وصول اللاعب إلى طريق مسدود.

التحدي الآن هو أن يتمكن "الفتى الذهبي" من استعادة ثقته نفسيًا وجسديًا، واختيار أسلوب جديد للتعافي.

ويبدو أن بيدري يدفع الآن ثمن الجهد الهائل الذي بذله في الموسم الماضي، بعد أن شارك في 74 مباراة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.

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