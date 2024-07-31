"إذا عدت مجددًا ستكون الطلقة في رأس ابنتك"

تبخرت آمال الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، في العودة إلى نادي مسقط رأسه روزاريو سنترال، بسبب التهديدات المستمرة التي يتلقاها من العصابات.

وبعد انتهاء عقد دي ماريا مع بنفيكا بنهاية الموسم المنصرم، كان اللاعب الأرجنتيني يخطط للعودة للدوري المحلي في بلاده لتمثيل روزاريو سنترال فريق طفولته، ولكن تهديدات له ولعائلته من قبل عصابات محلية بالقتل والخطف أحبطت هذه الفكرة.

وأوضح دي ماريا في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، أنه كان يجري محادثات مع رئيس نادي روزاريو بشأن انتقال محتمل هذا الصيف، لكنه أكد أن أي مبلغ من المال لن يقنعه بالعودة بسبب المخاطر التي تهدد عائلته.

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وقال دي ماريا: "اتخذت القرار بعد التهديد الأول. كنت في الولايات المتحدة مع المنتخب الوطني وقلت إنه من المستحيل العودة. كان ذلك في 25 مارس".

وأضاف: "بعد أيام، كتب لي جونزالو بيلوسو، رئيس روزاريو سنترال، وسألني عن حالي، وعن حال عائلتي، وقلت له (لن أعود إلى روزاريو بهذه الطريقة)، أنا وعائلتي لن نسمح بذلك مهما كان الثمن".

وتابع دي ماريا: "كان هناك تهديد في حي والدي وفي كل مكان، وفي الوقت نفسه كان هناك تهديد آخر في وكالة العقارات التي تملكها أختي، تلقينا صندوقًا به رأس خنزير ورصاصة في جبهته، ومذكرة تقول إنني إذا عدت إلى سنترال، فإن الرأس التالي سيكون رأس ابنتي".

وختم: "ثم كان هناك تهديد من محطة الوقود حيث تم إطلاق النار. لقد تم طردنا، وذلك منذ وقت ليس ببعيد. أي موظف أو شخص كان هناك في ذلك الوقت كان من الممكن أن يموت هناك، أعتقد أن هناك أشياءً كثيرة جدًا لاتخاذ هذا القرار، لم تكن مجرد تهديدات مكتوبة، بل كانت هناك طلقات نارية خطيرة".