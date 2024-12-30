بناءً على طلب مشجع عراقي .. رد ساخر من وليد الفراج على تكريم يونس محمود في السعودية

صاحب الواقعة الأشهر في خليجي زين 26..

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تعليقًا ساخرًا على طلب مشجع عراقي، بتكريم يونس محمود، نائب رئيس اتحاد العراق لكرة القدم، في السعودية، بداعي تحفيز الأخضر في بطولة كأس الخليج.

وأثار يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، جدلًا كبيرًا بعد علّق على ترشيح المنتخب السعودي للفوز بكأس خليجي زين 26، بالضحك، ورغم تأكيده بأنه لم يقصد إهانة الأخضر، وما حدث كان بناءً على موقف طريف، إلا أن واقعته أثارت استياء الشارع الرياضي في المملكة، قبل كلاسيكو الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، والذي شهد فوز السعودية على العراق بنتيجة (3-1)، ليودع حامل اللقب البطولة، ويتأهل الأخضر إلى نصف النهائي.

وتلقى الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، اقتراحًا من أحد المشجعين في العراق، للاتحاد السعودي بتكريم يونس محمود بجائزة، بداعي تحفيزه للمنتخب الوطني على تقديم مستويات قوية أهلته للعبور إلى دور الأربعة.

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وعلّق الفراج قائلًا "رأيي نأخذه إلى الربع الخالي، ونبعد عن الخط مسافة 16 كيلومترًا، بسيارات (رامبو)، ونتركه يعود ماشيًا إلى الخط، إذا كتب الله يعيش، فسوف يعيش".

وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي خليجي 26، ليضرب موعدًا مع سلطنة عمان، الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك، فيما يلتقي منتخبا الكويت والبحرين على ملعب جابر الأحمد الدولي.