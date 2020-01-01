طلب غريب من أوزيل بعد رفض تخفيض راتبه في آرسنال

مسعود أوزيل يرفض الانضمام لزملائه في آرسنال في تخفيض الرواتب أثناء جائحة فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الألماني مسعود أوزيل قد رفض بشكل قاطع فكرة تخفيض راتبه في الوقت الحالي مع فريقه آرسنال.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ميرور" والتي أكدت أن أوزيل لا يمانع الفكرة في المستقبل لكنه لديه عدة شروط للموافقة على الانضمام لزملائه.

وذكرت الصحيفة أن من ضمن أهم تلك الشروط الإطلاع على التقرير المالي الكامل للنادي بعد استقرار الأمور والوصول لكافة النتائج المالية لأزمة فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

ولا يقف أوزيل وحده في موقفه ضد رغبة إدارة آرسنال الحالية، حيث يسانده لاعبان لم تقم الصحيفة بالكشف عنهما بعد، مؤكدين على رغبتهم في الوصول لصورة واضحة قبل تقرير تخفيض رواتبهم.

لاعبو ومدربو آرسنال يوافقون على تخفيض أجورهم

وأكد أوزيل لزملائه في الفريق وبقية أعضاء آرسنال على احترامه التام لهم ولموقفهم الحالي بالموافقة على تخفيض الرواتب لكنه طلب منهم احترام رغبته بالتبعية.

ورفض وكيل مسعود أوزيل التعليق على الواقعة الأخيرة لكنه كان قد قال مؤخرًا: "تخفيض الرواتب ممكن لكن لا يجب الموافقة عليه هذا العام بينما لا تزال الأندية تحقق نفس أرباح الموسم السابق، التأثير المالي لتلك الأزمة على الأندية لن نراه قبل ثلاثة لستة أشهر، لكن اليوم من المستحيل أن يظهر".

جدير بالذكر أن أوزيل هو أعلى نجوم آرسنال حصولًا على راتب بواقع 400 ألف يورو (350 ألف جنيه استرليني) في الأسبوع، كانت سيتم تخفيضها بنسبة 12.5% مثل بقية زملائه لو وافق على الخطوة الأخيرة.