بطلب من ستيفن جيرارد .. الاتفاق يخطط لـ"خطف" نجم الهلال الدولي

الاتفاق يتسوق في نادي الهلال!

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دخل مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، في مفاوضات مكثفة مع نظيره في الهلال؛ لضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتفاق الذي يدربه الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، بدأ مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بشكل أكثر من رئع؛ حيث جمع العلامة الكاملة "6 نقاط"، في أول جولتين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قدّمت إدارة الاتفاق، عرضًا رسميًا إلى الزعيم الهلالي؛ للتعاقد مع المهاجم الدولي صالح الشهري.

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وكشفت الصحيفة، عن أن جيرارد، طلب من إدارة ناديه، ضرورة التعاقد مع مهاجم محلي، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي؛ لضمان المنافسة بقوة، في الموسم الحالي.

وأوضحت أن الاتفاق، سيحاول التعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم نادي الهلال الآخر، في حال رفضت إدارة فهد بن نافل، التخلي عن الشهري، وتمسكت ببقائه مع الفريق.

وإلى جانب الشهري والحمدان.. وضع مجلس إدارة نادي الاتفاق، اللاعب أحمد عبده، مهاجم الشباب، كخيار ثالث؛ لتدعيم خط الهجوم.

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