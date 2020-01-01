طلب خاص من مدرب الأهلي للحفاظ على لياقة اللاعبين

لا يتدرب النادي الأهلي حاليًا على خلفية إيقاف النشاط الرياضي

طالب المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي مدربين اللياقة بالفريق ضرورة تخصيص برامج خاصة للاعبين من أجل المحافظة على اللياقة البدنية الخاصة بهم.

ولا يتدرب النادي الأهلي حاليًا على خلفية إيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وشدد المدرب الصربي على ضرورة تجهيز برامج تدريبية خاصة للاعبين، تتركز على الجوانب اللياقية وتطبيق بعض تدريبات التقوية يتم تنفيذها من قبلهم ومتابعتها من قبل الأجهزة الفنية عن بعد خلال الفترة الحالية.

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كما يعمل فلادان بشكل يومي على التواصل مع جميع اللاعبين في ظل إيقاف التدريبات الجماعية، لمتابعة سير برامجهم التدريبية والعلاجية الموضوعة للاعبين الذين لديهم برامج علاج وتأهيل.

ويقوم جميع اللاعبين بتقديم تقرير شبه يومي عن المعدل البدني لكل لاعب من جهة الوزن وخسارة الدهون والكتلة العضلية مع التشديد على الالتزام بنظام غذائي متوازن يساعد خلال هذه الفترة على عدم زيادة الوزن لدى اللاعبين والمحافظة على المعدل اللياقي.

يُذكر أن إدارة الأهلي كانت قد أكدت على جميع اللاعبين بعدم مغادرة جدة والالتزام بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الفني للفريق، مع البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لضرورة للمحافظة على سلامتهم.