طلب خاص من توخيل للركراكي قبل مشاركة المغرب في كأس إفريقيا!

الأمر يخص نصير مزراوي

قبل مشاركة نصير مزراوي مع منتخب المغرب بكأس الأمم الإفريقية، قام توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بتوجيه طلبًا خاصًا لمدرب الفريق وليد الركراكي.

مزراوي تعرض لإصابة بتمزق في العضلات بمنتصف شهر ديسمبر الماضي، ولم يشارك بعدها في أي مباراة مع بايرن، ولكن هذا لم يمنعه من التواجد بمعسكر المغرب في كوت ديفوار للمشاركة بأمم إفريقيا.

توخيل قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني، غدًا، الجمعة:"أتفهم أن كل مدرب لأي منتخب وطني يريد إشراك أفضل اللاعبين، كنا نتمنى أن يذهب مزراوي إلى هناك في وقت لاحق قليلًا".

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وأضاف:"توصيتنا لهم هي إشراكه في المباراة الثالثة لدور المجموعات من البطولة وعدم ظهوره بشكل مبكر عن هذا اللقاء، ولكنها مجرد توصية ولن أتفاجأ لو حدث غير ذلك".

يذكر أن المغرب تفتتح مشاركاتها في أمم إفريقيا باللعب ضد تنزانيا يوم الأربعاء 17 يناير الجاري، ثم تلعب أم الكونغو الديمقراطية يوم 21 قبل خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد زامبيا يوم 24 يناير.