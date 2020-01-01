طلب خاص من النصر والهلال لإنقاذ الميركاتو

رجحت التقارير أن يكون موعد فترة التسجيل الشتوية من 1 فبراير إلى 3 مارس

طالب قطبي الكرة السعودية ناديي الهلال والنصر لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة إجراء بعض التعديلات على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية والشتوية.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فأن ناديي النصر والهلال عبر ممثليهما أحمد الغامدي وتركي المسند طالبا معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف وتعديل أوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإجراء بعض التعديلات.

وكشفت الصحيفة أن ناديا النصر والهلال طالبا بتقديم فترة التسجيل الصيفية إلى أغسطس المُقبل، بينما غالبية الأندية التي تطالب بتأخير فترة التسجيل الصيفية إلى سبتمبر.

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وبرر الهلال والنصر مطالبهما بتقديم فترة الانتقالات حتى يتمكن فريقاهما من التسجيل في بطولة دوري أبطال آسيا والتي ستُستأنف بمنتصف سبتمبر المقبل.

ورجحت التقارير أن يكون موعد فترة التسجيل الشتوية من 1 فبراير إلى 3 مارس، والصيفية من 15 أغسطس إلى 7 نوفمبر.

ويأتي هذا النقاش مع لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لاستقبال كافة المقترحات قبل اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.