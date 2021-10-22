طلب خاص من الأهلي قبل مواجهة الهلال بالكلاسيكو

تعرف على طلب الأهلي قبل مواجهة الهلال

تقدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بطلب خاصة للجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، وذلك قبل مواجهة الهلال في مباراة الكلاسيكو.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال في مباراة الكلاسيكو، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الجمعة القادم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النادي الأهلي طلب تعديل الملعب الرئيس الذي ستجرى عليه مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

وكانت لجنة المسابقات قد جدولت مواجهة الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة"، لتطالب إدارة الأهلي بنقلها إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويأتي سبب اختيار الأهلي لنقل المباراة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، لتميز أرضية الملعب "المعشب" الأخضر، وحرية الاختيار للنادي المستضيف.

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر مواجهة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال، عبر منصة مكاني الختصة بطرح تذاكر مباريات الأهلي، وذلك قبل انطلاق المباراة بـ48 ساعة.

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ويسعى الأهلي لاستمرار سلسلة انتصاراته، بعد أن حقق الفوز في آخر مباراتين أمام الاتفاق ثم الطائي، بينما يريد الهلال استثمار الحالة النفسية العالية بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.