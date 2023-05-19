طلب جديد من تشافي يغلق الباب تمامًا أمام عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

هل قام النادي الكتالوني بتغيير خطته؟

أصر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على ضرورة التمسك بخدمات الجناح البرازيلي رافينيا وعدم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رافينيا ارتبط بالرحيل عن برشلونة أكثر من مرة، بسبب عدم تأقلمه على الأجواء في كامب نو واعتراضه المستمر على تبديله، وسط اهتمام من نيوكاسل يونايتد وآرسنال بالحصول على خدماته.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن تشافي أصر في اجتماعاته الأخيرة مع جوان لابورتا رئيس النادي وديكو وكيل أعمال رافينيا، على ضرورة تواجد اللاعب بالفريق وعدم التخلي عنه.

وقام تشافي بإبلاغ لابورتا وديكو الذي أصبح قريبًا من العمل كمدير رياضي لبرشلونة، بأنه سيكون من الصعب العثور على بديل لرافينيا في سوق الانتقالات، مشددًا على سعادته بالشكل الذي ظهر به اللاعب ورفضه لرحيله تحت أي ظرف خاصة بسبب الإصابات المستمرة لعثمان ديمبيلي.

وهناك عامل آخر قد يقف أمام صفقة رحيل رافينيا، وهو تضارب المصالح بين برشلونة وديكو الذي يعمل كوكيل أعماله، حيث من المقرر تلقيه عمولة ضخمة في حالة بيعه بالميركاتو الصيفي.

ويأتي تمسك تشافي الشديد برافينيا ليثير الشكوك حول إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة، مما يفتح الباب أمام استمرار اللاعب في باريس سان جيرمان أو انتقاله إلى الهلال، لأن عودته للفريق الكتالوني ستعني انعدام فرصة رافينيا في المشاركة بشكل كامل.

يذكر أن برشلونة أبدى انفتاحه على بيع بعض اللاعبين الآخرين ليس من ضمنهم رافينيا، وعلى رأسهم فيران توريس، أنسو فاتي، جوردي ألبا وفرانك كيسييه.