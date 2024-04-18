طلب أثر حتى على برشلونة .. الليجا تستجيب لريال مدريد بعد صعوده لنصف نهائي دوري الأبطال

رابطة الدوري الإسباني ترضخ بسبب دوري أبطال أوروبا..

استجابت رابطة الدوري الإسباني، إلى طلب ريال مدريد، بتقديم مباراة الفريق أمام ريال سوسييداد، في بطولة الدوري، من أجل الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد، أمام بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي، وكان من المقرر أن يلعب الميرينجي، يوم السبت (27 أبريل) أمام ريال سوسييداد، قبل أن يتم تغيير موعد اللقاء.

وكان ريال مدريد، قد طلب تغيير موعد مباراته أمام سوسييداد، من أجل الاستعداد والراحة بشكل أكبر قبل المباراة الهامة مع الفريق البافاري، ووافقت الرابطة على الطلب، لتقام المباراة يوم الجمعة 26 من الشهر الحالي.

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وسيحل ريال مدريد، ضيفًا على ريال سوسسيداد، مساء الجمعة 26 في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، على ملعب أنويتا.

وبناء على طلب ريال مدريد، غيرت الرابطة مواعيد ست مباريات في الجولة 33 من الدوري، وعلى رأسهم مباراة برشلونة وفالنسيا، لتقام يوم الإثنين 29 أبريل بدلًا من السبت (27 أبريل).

جدير بالذكر أن هذا الموسم شهد واقعة مماثلة عندما طلب برشلونة، تقديم مباراته أمام ريال مايوركا، لتقام يوم الجمعة 9 مارس، قبل مواجهة نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.