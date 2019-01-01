طلبات ديبالا تعرقل تبادله مع لوكاكو
التعليقات()
Getty Images
هيثم محمد فيسبوك تويتر
كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد من صفوف يوفنتوس مهددة بالفشل بسبب مطالبه الشخصية.
ويحاول الفريقان مبادلة الثنائي روميلو لوكاكو وديبالا، الصفقة التي اتخذت المنحنى الجدي في الساعات الماضية ولم ينفيها مسؤولو الناديين.
وقالت "صن" والصحفي الإيطالي "تانكريدي بالميري" إن ديبالا يطلب راتباً أسبوعياً يقدر في حدود 250 ألف يورو، الأمر الذي يرفضه يونايتد.
وأوضحت المصادر أن ديبالا يريد الاستمرار في صفوف يوفنتوس وعدم مغادرة إيطاليا في العموم، وهو ما يعطل الصفقة.
ديبالا مقابل لوكاكو؟ يوفنتوس الخاسر من الصفقة!
"سكاي" ذكرت أن ديبالا عاد هذا الصباح إلى تورينو بعد انتهاء عطلته، ومن المقرر أن يجتمع مع الإدارة والجهاز الفني لتحديد مصيره.
ويبدأ يونايتد موسمه في الأسبوع الثاني من أغسطس بملاقاة تشيلسي في افتتاح مباريات البريميرليج.