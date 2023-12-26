طعن متعمد أم سقوط من على سلم؟ الغموض يلف حادث زميل ميسي!

حادث غريب من نوعه!

لا يزال الغموض يلف ما تعرض له لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين السابق إيزيكيل لافيتزي، والذي أفادت تقارير بتلقيه طعنات في البطن أصابته بجروح وأيضًا تعرض إلى كسر في الترقوة.

صحيفة "الأوبسيرفادور" الأوروجويانية ذكرت روايتها حول الأمر، قائلة إنه بينما كان لافيتزي يحتفل في منزله مع عائلته يوم الأربعاء الماضي، حدث ما لا يحمد عقباه!.

كانت هناك خلافات مالية بين أفراد من العائلة، أدت بالأخير إلى طعن لافيتزي وتلقيه لكمات في منطقة الترقوة من أحد أفراد العائلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رواية عائلة لافيتزي مختلفة بعض الشيء، فقد أخبروا شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا سقط من على سلم أثناء نفس اليوم وأدى هذا السقوط إلى تلك الإصابات.

وأنهى لافيتزي الذي مثل منتخب الأرجنتين في 51 مباراة دولية مسيرته عام 2021 في صفوف نادي هيبي فورتشن الصيني.