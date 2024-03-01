"طعن ابن عمه وتاجر مخدرات" .. لاعب أياكس السابق يسقط في يد الشرطة بدبي!

حتى الآن لم يتم إبلاغ هولندا بعد باعتقاله

سقط الهولندي كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، في قبضة الشرطة بمطار دبي.

وتم الحكم على كوينسي قبل أسبوعين بالسجن لمدة 6 سنوات في هولندا بتهمة تهريب الكوكايين، بالإضافة حكم آخر بطعن ابن عمه.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" الهولندية، كان لاعب أياكس أمستردام السابق في الإمارات ضمن معسكر تدريبي لفريقه الحالي هناك، ليتم القبض عليه أثناء المغادرة على خلفية صدورة حكم بالسجن ضده لمدة 6 سنوات.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ هولندا بعد باعتقاله، وإذا تمكن من العودة إلى روسيا، فقد يتجنب بروميس السجن لأن هولندا ليس لديها اتفاقية تسليم مع روسيا.

واتهم الدولي الهولندي السابق بتهريب 1350 كيلوجراما من مخدر الكوكايين عبر ميناء أنتويرب في يناير 2020، عندما كان لا يزال لاعبًا في أياكس.

ومن المؤكد أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا، المحتجز في مطار دبي منذ أمس، لن يتمكن من الانضمام إلى فريقه وسيغيب عن مباراة سبارتاك موسكو المقبلة ضد زينيت سان بطرسبرج.