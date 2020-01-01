طريق وردي لريال مدريد ووعر لبرشلونة .. 17 مباراة تحدد مصير الليجا

تعرف على مدى صعوبة مواجهات الثنائي ريال مدريد وبرشلونة المتبقية في الدوري الإسباني لهذا الموسم، والتي ستحدد بطل هذه النسخة.

تعثر برشلونة بالأمس أمام نظيره إشبيلية بعدما انتهت مواجهات الفريقين في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني بالتعادل دون أهداف، ليحصل ريال مدريد على فرصة ذهبية للتساوي مع الفريق الكتالوني في عدد النقاط على قمة الترتيب.

التعثر الذي تعرض له برشلونة قد يكون السبب في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري حتى لو لم يفقد النادي الكتالوني المزيد من النقاط فيما تبقى من الموسم.

لكن بالنظر لمواجهات برشلونة المقبلة، ونظيرتها في ريال مدريد يمكننا من خلالها أن نستشف بطل الدوري الإسباني لهذا العام بناءً على صعوبة تلك المبارايات.

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في الأسطر المقبلة نستعرض ما تبقى من مشوار الفريقين في الليجا لهذا الموسم:

ريال مدريد - طريق مفروش بالورود بعد سوسييداد

يملك النادي الملكي عدد أكبر من المباريات، بالنظر لمواجهة ريال سوسييداد التي يخوضها غدًا الأحد على ملعب الفريق الباسكي، والتي ستكون آخر المباريات الصعبة أمامهم.

بعد ذلك يستضيف ريال مدريد خيتافي وديبورتيفو ألافيس وفياريال على ملعبه في مواجهات شبه مضمونة، ويحل ضيفًا على إسبانيول الوديع أمام فرق العاصمة، وأتلتيك بلباو المتراجع.

قبل أن يواجه غرناطة في مواجهة قد تحمل شيئًا من الصعوبة على ملعب الأخير، وفي النهاية يخرج لمواجهة ليجانيس في مباراة قد تشهد تتويجهم بالدوري الإسباني.

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لكن على نجوم الملكي الحذر، فالفريق يخسر النقاط هذا الموسم أمام الصغار أكثر مما يفعل أمام الكبار، وهي مشكلة تركيز في المقام الأول.

برشلونة - عنق زجاجة ثلاثي

النادي الكتالوني يتبقى له ثمانية مباريات تحمل الكثير من الصعوبة، بالرغم من أن بعضها لا يجب أن يمثل أي مشكلة بالنسبة للمتصدر الحالي.

أول مواجهات النادي الكتالوني ستكون أمام نظيره أتلتيك بلباو على ملعب كامب نو، وهي مواجهة لا يجب أن تحمل الكثير من المشاكل للفريق الكتالوني.

بعد ذلك سيكون الفريق على موعد مع ثلاث مواجهات متتالية الفوز بها يعني تخطي عنق الزجاجة بنجاح للأربع جولات الأخيرة.

أول مباراة من سلسلة المباريات الصعبة ستكون أمام سيلتا فيجو العنيد خارج كامب نو، والثانية أمام أتلتيكو مدريد الذي يصارع بكل قوته على أحد مراكز الأبطال، بينما ستكون الأخيرة أمام فياريال في ملعب لا سيراميكا الذي يعاني عليه برشلونة مؤخرًا.

بعد تلك المواجهات يحل يستضيف برشلونة إسبانيول وأوساسونا على ملعبه، ويحصل ضيفًا على بلد الوليد، ويختتم لقاءاته أمام ديبورتيفو ألافيس خارج ملعبه.

النقاط المقدر خسارتها

مباريات برشلونة أصعب بشكل واضح، والفريق في حالة بدنية يرثى لها كما شاهدنا في الشوط الثاني أمام إشبيلية، وخوض ذلك العدد من المواجهات في أيام قليلة سيزيد من الأعباء البدنية على كتيبة كيكي سيتيين.

والثلاث مباريات المذكورة أمام سيلتا فيجو وفياريال خارج الأرض وأتلتيكو مدريد في كامب نو ستلعب نتيجتهم الكثير في تحديد موقف الفريق من المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

بينما في الجانب المقابل وبعد مواجهة ريال سوسييداد في ملعبه الصعب أنويتا يعد طريق الفريق الملكي للتتويج بالدوري الإسباني مفتوحًا، فحتى لو خسر النقاط أمام الفريق الباسكي من المرجح أن يجمع الـ 21 نقطة التالية دون مشاكل أمام إسبانيول وخيتافي وأتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس وغرناطة وفياريال وليجانيس.

برشلونة مهدد بفقدان ما يصل لتسع نقاط في الأسابيع المقبلة، بينما أقصى تهديد ممكن للنادي الملكي هو خمس نقاط بشكل تقديري حال خسر من سوسييداد وتعثر في مباراة أخرى إضافية.