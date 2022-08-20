طريقة مبتكرة من باريس سان جيرمان لحل خلافات مبابي ونيمار

الإنجاز لم يحقق من قبل في تاريخ الدوري الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود مخطط جديد لدى نادي باريس سان جيرمان من أجل حل المشاكل الموجودة داخل الفريق والتركيز على تحقيق النجاحات في كرة القدم.

حيث انتشرت بعض الأنباء في الفترة الماضية التي تشير إلى وجود بعض الخلافات بين النجم كيليان مبابي وزميله نيمار، خاصةً بعد لقاء مونبلييه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Le Parisien" فإن المدرب كريستوف جالتييه والمدير الرياضي لويس كامبوس يريدون حل تلك المسألة وذلك عبر وضع هدف محدد وكبير للاعبين من أجل تحقيقه.

حيث حقق فريق باريس حتى الآن انطلاقة كبيرة في بداية الدوري، وذلك بعد الفوز بنتيجة 5-0 ضد كليرمون فوت، والانتصار 5-2 ضد مونبلييه.

ويريد جالتييه وكامبوس استغلال حالة الفريق "الفنية" الرائعة التي تقدم في الوقت الحالي، وذلك عبر وضع هدف رياضي قوي للغاية والتركيز على تحقيقه هذا الموسم.

حيث أوضح التقرير أن "إدارة باريس سان جيرمان تتحدى غرفة خلع الملابس لإنهاء الموسم دون هزيمة في دوري الدرجة الأولى".

في إنجاز مشابه لما قدمه فريق آرسنال في الدوري الإنجليزي في عام 2004، أو نادي يوفنتوس في موسم 11-12 بالدوري الإيطالي.

كما أشار التقرير إلى عدم حدوث هذا الإنجاز من قبل في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث تفكر الإدارة الآن في وضع هذا الهدف من أجل التركيز على كرة القدم وترك الخلافات جانبًا بين اللاعبين.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة نادي ليل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي يوم الأحد.