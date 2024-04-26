على طريقة ليفاندوفسكي .. برشلونة يتواصل مع بايرن ميونخ حول صفقة هجومية نارية!

اللاعب لا يمانع الرحيل

بعد إعلان بقاء تشافي هيرنانديز مدربًا لبرشلونة، خرجت قنبلة من العيار الثقيل حول صفقة محتملة للنادي الكتالوني من بايرن ميونخ.

الحديث هنا عن ليروي ساني جناح النادي البافاري، حيث خرجت تقارير إسبانية لتؤكد أن جوان لابورتا رئيس برشلونة تواصل مع إدارة بايرن للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وقال برنامج "إل تشيرينجيتو" إن لابورتا أجرى مكالمة هاتفية مع بايرن الأسبوع الماضي بخصوص ساني، ولكن لا توجد أي فكرة في الوقت الحالي بخصوص الرد الذي تلقاه رئيس برشلونة، سواء بالإيجاب أو السلب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبغض النظر عن موقف بايرن، يبدو أن ساني يُرحب كثيرًا بخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني مع برشلونة، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي خلال عام واحد فقط.

وهو ما يُنذر بايرن بسيناريو مماثل لما حدث مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي، وكذلك ألفونسو ديفيس الذي أصبح قريبًا من الرحيل إلى ريال مدريد، لذلك قد يأخذ النادي العرض المقدم من أجل ساني بجدية كبيرة.

جدير بالذكر أن ساني الذي يبلغ من العمر 28 سنة، ويُجيد اللعب كجناح أيسر وأيمن، نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 13 في 39 مباراة لعبها مع بايرن هذا الموسم.