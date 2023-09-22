طريقة خاصة من أجل الاحتفال بـ 125 عامًا .. الكشف عن قميص مذهل لبرشلونة!

القميص الجديد لم يحصل على إعجاب بعض من عشاق الفريق الكتالوني...

يقترب برشلونة، من الاحتفال بذكرى مرور 125 عامًا على تأسيس النادي الذي تأسس في عام 1899، وبهذا الصدد قررت شركة "nike" الاحتفال بتلك المناسبة على طريقتها الخاصة.

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن شركة "nike" قررت تصميم قميصًا جديدًا لبرشلونة، بمناسبة ذكرى مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، ولكن القميص لم يحصل على إعجاب بعض من عشاق الفريق الكتالوني.

وكشفت الصحيفة عن ألوان القميص، الذي سيكون باللون الأسود الأسود، ويتوسطه شعار الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى شكل القلب والأوعية الدموية في جسد الإنسان.

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وسيكون القميص الجديد، إصدارًا محدودًا تحت شعار حملة " Culers del món" وهي الحملة التي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024.

ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو، مساء السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك، الذي يستضيف مباريات برشلونة في الموسم الحالي، بسبب أعمال التطوير في ملعب كامب نو، معقل البلوجرانا.