على طريقة بيكيه وشاكيرا .. علاقة سرية جديدة تزيد من مشاكل نيمار بعد الانتقال إلى الهلال!

كواليس صادمة جديدة في حياة الساحر البرازيلي نيمار

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يعيش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، واحدة من أصعب فتراته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك على هامش الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام الحالي.

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نيمار البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو.

وبخلاف أزماته المزعومة مع الجهاز الفني للزعيم الهلالي، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، تخرج أخبار من فترة لأخرى، عن خيانة الساحر البرازيلي، لصديقته برونا بيانكاردي "الحامل في ابنته".

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وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "terra"، عن الإعلامي جوردي مارتن، قيام نيمار، بـ"خيانة" صديقته برونا من جديد، وهذه المرة مع فتاة تدعى كارولا جيل.

وأشار مارتن، إلى أن نجم الهلال، دخل في علاقة عاطفية مع هذه الفتاة؛ التي تعود أصولها إلى البرازيل وتعيش في مدينة برشلونة الإسبانية؛ حيث تعمل كـ"نادلة" هناك، وفي نفس المكان الذي كانت تتواجد فيه كلارا تشيا.

تشيا هي عشيقة المدافع الإسباني الدولي السابق جيرارد بيكي، مدافع برشلونة "المعتزل"، والتي تسببت في انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، مؤخرًا.

وأوضح الإعلامي، أن نيمار يتواعد مع هذه الفتاة، منذ عدة أشهر؛ حيث كان يتقابلا بشكل مستمر، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت الصحيفة، على أن نيمار دا سيلفا جونيور، مصر على نفي كل هذه الأخبار، معتبرًا أنها شائعات من نسج الخيال.

جدير بالذكر أن شائعات انتشرت في الأيام الماضية، بشأن طلب نيمار، من مجلس إدارة نادي الهلال، "إقالة" جيسوس من القيادة الفنية للفريق الأول، عقب الخلافات بينهما، قبل أن يتم نفي الأمر.

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