طرد وألفاظ نابية تجاه الحكم .. جرينوود يفجر أزمة جديدة بالدوري الإسباني!

مدرب خيتافي يخرج للدفاع عنه

بعد أسابيع من التألق في الدوري الإسباني، خرج ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد المُعار لخيتافي بالأزمة الأولى له مع فريقه الحالي.

مباراة غريبة وعجيبة خاضها خيتافي ضد رايو فاييكانو بالجولة التاسعة عشر من الليجا، تلقى خلالها أصحاب الأرض 3 بطاقات حمراء، الأولى كانت لخوانما لاتاسا ثم ميسون جرينوود بينما حصل داميان سواريز على البطاقة الثالثة، ليكمل الفريق المباراة بـ9 لاعبين.

حالة طرد جرينوود كانت الأكثر إثارة للجدل في المباراة التي خسرها خيتافي 2/0، وسط شكوك حول قيامه بتوجيه بعض الألفاظ غير اللائقة تجاه حكم المباراة بقوله"سحقًا لك"، مما يُنذر بعقوبة مشددة قد تصل إلى عدة المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي خرج للدفاع عن اللاعب بالمؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة قائلًا:"ميسون فتى طيب ولا يتحدث الإسبانية، أخبرني أنه قال للحكم لا تعبث معي، هو لم يقم بإهانة أحد في أي وقت من الأوقات".

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن تقرير حكم المباراة خورخي فاسكيز جاء عكس ما قاله بوردالاس تمامًا، حيث جاء نصه كالتالي:"في الدقيقة 50 من زمن اللقاء تم طرد لاعب خيتافي ميسون جرينوود، لمخاطبتي احتجاجًا على قراري ورفع ذراعه قائلًا لي تبًا لك، وبمجرد طرده قام ببعض الإشارات الأخرى للتعبير عن اعتراضه".

يذكر أن جرينوود يقدم مستويات مبهرة مع خيتافي هذا الموسم، ليرتبط بالانتقال للعديد من الفرق الإسبانية على رأسها برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.