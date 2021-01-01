ما هو سبب طرد ميسي في السوبر الإسباني؟ وكم مباراة سيغيبها عن برشلونة؟

تلقى ليونيل ميسي بطاقة حمراء في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021، فهل هذا هو طرد ميسي الأول مع برشلونة؟

خان الحظ نجم برشلونة الذي يعيش أصعب فتراته مع النادي الكتالوني منذ بداية مسيرته الكروية، ولم يكتف بالهزيمة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بل حصل اللاعب على البطاقة الحمراء، بعد أن قام بضرب خصمه الواقعة التي لم يشاهدها الحكم في نفس اللحظة، ولكن طلب حكم الفيديو منه الذهاب لمراجعة المشهد فقرر بإظهار البطاقة الحمراء على الفور.

تتميز مسيرة البرغوث بندرة البطاقات الحمرا، حتى ظن البعض أن طرد ميسي في هذه المباراة هي الأولى في مسيرته، لكن الأمر لا يبدو كذلك

فكم مرة تحصل ميسي على البطاقة الحمراء في مسيرته؟ وما هي فترة العقوبة التي سيقضيها ليونيل ميسي؟

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كم مرة تحصل ميسي على البطاقة الحمراء في مسيرته؟

تعرض ميسي للطرد في ثلاث مرات، حيث تلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته في أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني أمام منتخب المجر، في الدقيقة 64 ليحصل على البطاقة الحمراء بعدها بدقيقة بعد ضربه لاعب المنتخب المجري بمرفقه.

وتلقى البطاقة الحمراء الثانية مع المنتخب للمرة أمام منتخب تشيلي خلال مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أميركا 2019، بعد الاشتباك مع قائد المنتخب التشيلي غاري ميديل عند الدقيقة 38 ليقرر حكم المباراة إظهار البطاقة الحمراء للاعبين.

بينما جاءت البطاقة الثلاثة أمام أتلتيك بيلباو في نهائي السوبر الإسباني.

البطاقات الحمراء لليونيل ميسي في تاريخه:

التاريخ المباراة البطولة 15 أغسطس 2005 المجر 1 - 2 الأرجنتين مباراة ودية 6 يوليو 2019 الأرجنتين 2 - 1 تشيلي كوبا أميريكا 17 يناير 2021 برشلونة 2 - 3 أتلتيك بيلباو السوبر الإسباني

هل هذا طرد ميسي الأول مع برشلونة؟

لم يسبق لميسي أن تلقى بطاقة حمراء في مسيرته مع الفريق الأول للنادي الكتالوني بالفعل قد شهدت مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني حدث تاريخي حيث حصل ميسي على بطاقته الحمراء الأولي مع برشلونة،

لكنه سبق وأن أُشهرت بوجهه البطاقة الحمراء في ثاني مواسمه مع النادي الكتالوني عندما كان يلعب في صفوف الفريق الرديف لبرشلونة في عام 2005 أمام فريق بينا سبورت عندما اعترض اللاعب صاحب ال 16 عامًا على حكم المباراة بعد أن رفض احتساب ضربة جزاء صحيحة له.

ما هو سبب طرد ميسي؟

أظهرت الكاميرات اعتداء ميسي على زميله أسيير فيلاليبري لاعب خط وسط بيلباو، بدون كرة خلال إحدى الهجمات للنادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للمباراة، وأشهر الحكم جيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه النجم الأرجنتيني، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت اعتداء قائد برشلونة على لاعب بيلباو.

فيديو طرد ميسي

ما هي المباريات التي يغيب عنها ميسي مع برشلونة؟

أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا اليوم، الثلاثاء، 19 يناير 2021 يؤكد إيقاف ليونيل ميسي لمباراتين، مما يعني غيابه عن لقاء كورنيلا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل، وكذلك مواجهة إلتشي في الجولة 20 من الدوري الإسباني يوم الأحد، 24 يناير 2021.

وأكد برشلونة في بيان رسمي أنّ الفريق سوف يطعن على القرار مطالبًا بخفض العقوبة.

وسوف يعود ميسي أمام أتلتيك بيلباو يوم 31 يناير المقبل في الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو" وقد يلعب لقاء دور الـ16 من كأس الملك حال تأهل برشلونة أمام كورنيلا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعادل في آخر مرتين غاب ميسي عن اللعب أمام إيبار في الدوري الإسباني وضد ريال سوسييداد في نصف نهائي السوبر الإسباني.