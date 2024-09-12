"ارتدِ نظارتك كي تركز في كلامي" .. شجار إعلامي بسبب طرد كنو ونصراوي يقترح مكافأته!

بعد طرد كنو في مباراة الصين والسعودية..

فجرت واقعة طرد محمد كنو، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، في مباراة الصين، شجارًا بين إعلاميين، حول العقوبة المُقترحة على اللاعب، خاصة بعدما أفادت تقارير بأن تصرف كنو قد يغيبه عن أكثر من مباراة للأخضر؛ كونه في انتظار عقوبة قاسية بداعي ارتكاب "السلوك المشين".

وتلقى كنو بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 19 من مباراة الصين، إثر قيامه بتوجيه ركلة إلى صدر لاعب وسط الصين، جيانج شينجلونج، دون منافسة على الكرة، ليقرر الحكم طرد اللاعب، في اللقاء الذي شهد فوزًا للسعودية في الدقائق الأخيرة، بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الإعلامي فلاح القحطاني، عبر برنامج "ركلة حرة"، استغل كلمة نطق بها خالد الحصان، الذي وصف طرد كنو بأنه "جميل"، وسخر منه حول ذلك المصطلح، معربًا عن امتعاضه من رفض الحصان لمعاقبة لاعب الهلال، على شاكلة سداسي المنتخب السعودي، الذين تمت معاقبتهم خلال شهر فبراير الماضي على خلفية أزمتهم مع معسكر الأخضر في بطولة كأس آسيا، حيث قررت لجنة الاحتراف - حينها - إيقاف نواف العقيدي لمدة 5 شهور، مع توقيع غرامات مالية على الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام، وإيقاف الثلاثي خالد الغنام، محمد مران، علي هزازي لمدة شهر وتغريمهم ماليًا.

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وبوصف "على رأسه ريشة"، اعترض فلاح القحطاني على عدم توقيع عقوبة كبيرة على محمد كنو، قائلًا إن كنو لاعب يتقاضى ملايين، ثم يرتكب هذا الخطأ الذي حمّل اللاعبين ضغطًا غير طبيعي، ودفعهم يفقدون تركيزهم، قبل أن يأتي هدف الفوز من عند الله، وبدعاء من والدة حسن كادش، لاعب المنتخب، لولدها الذي لعب دور البطولة في فوز الأخضر بتسجيل هدفي المباراة.

ورد الإعلامي خالد الحصان عليه، قائلًا "ارتدِ نظارتك كي تركز في كلامي"، موضحًا أن تصرف كنو أرعن، ولكن طرده جميل لأنه غير تكتيك المدرب مانشيني، مضيفًا أن اللاعب ارتكب خطأ داخل الملعب، ويستحق العقوبة عليه، ولكن لا ينبغي أن تصل العقوبة إلى حد ما وقع على سداسي المنتخب السعودي في فبراير الماضي، مضيفًا "لا تقول أقارنه بلاعب حاول إجبار المنتخب على مشاركته أساسيًا أو يرحل".

وواصل القحطاني سخريته من الحصان، قائلًا إنه يقترح مضاعفة المكافأة للاعب محمد كنو على تلك الواقعة، موجهًا رسالته للأخير، قائلًا "إن لم تقل طرده جميل فلن أظهر في أي قناة تليفزيونية مستقبلًا"، ما تسبب في مشادة بين الطرفين.

وحقق المنتخب السعودي انتصاره الأول في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بعد التعادل أمام إندونيسيا بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الأولى، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة).