بعد طرده .. لويس سواريز ينفجر غضبًا في وجه تقنية الفيديو

لاعب ألميريا يعبر عن غضبه بطريقة سيئة

فقد الكولومبي لويس سواريز لاعب ألميريا أعصابه للحظات ربما تكلفه غرامة وإيقافًا طويلًا لكنه لم يُكابر بل اعتذر سريعًا عما بدر منه.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للكولومبي لويس خافيير سواريز، مهاجم ألميريا الإسباني في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف منه على لاعب فريق ريال سوسييداد الذي أنهى المباراة لصالحه بهدف نظيف في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وغادر سواريز الملعب غاضبًا وحطم شاشة "تقنية الفيديو" VAR- بعدما طلب من الحكم مشاهدة اللقطة على الشاشة إلا أن الأخير أشهر له البطاقة الحمراء.

وسيواجه اللاعب الكولومبي عقوبة قاسية نظرًا لما بدر منه عقب طرد هو ما اعتذر عنه خاصة التدخل الذي عرضه للبطاقة الحمراء، وكذلك للجمهور والحكم عما فعله عقب خروجه.