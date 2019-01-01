طرد لاعب في الدوري الإيطالي لتقليده احتفال سيميوني

الحكم كان صارمًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهاجم براتو "ريكاردو موريو" لاحتفاله بهدفه ضد فياريجيو في السيري دي بطريقة احتفال دييجو سيميوني ضد اليوفنتوس.

وكان سيميوني قد أثار استياء العديد من العاملين في مجال كرة القدم باحتفاله الخارج خلال انتصار فريقه أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد الأسبوع الماضي.

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وقد قلده المهاجم موريو خلال مباراة دوري الدرجة الرابعة في إيطاليا مما أدى لطرده من اللقاء، وهو ما لم يفعله فيليكس زفاير خلال مباراة دوري أبطال أوروبا، بل قرر مسامحة المدرب الأرجنتيني على ما فعله.

وأوضح موقع كالتشيونيوز24 أن الحكم طبق القانون في طرد موريو الذي بدأ مسيرته الكروية مع ميلان، وقد كان فريقه براتو محظوظًا بعدما حافظ على تقدمه 2-1 في المباراة حتى النهاية.