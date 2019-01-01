إنزاجي: لاتسيو في محنة!

المدرب يتحدث عن أزمة فريقه قبل مواجهة ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو بمعاناة فريقه من أزمة دفاعية حادة قبل مواجهة ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا مساء غدٍ الأربعاء.

وأشارت عدة تقارير لإمكانية اعتماد لاتسيو على لاعب وسطه لوكاس ليفا في خط دفاعه الثلاثي نتيجة غياب ستيفان رادو للإيقاف ووالاس ولويز فيليبي للإصابة، مع كفاح باستوس ليكون جاهزًا قبل انطلاق صافرة البداية.

المدرب تحدث قبل اللقاء قائلًا "الفريق عمل جيدًا، نحن نتعافى من الخروج أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي، وهو أمر مؤلم لنا خاصة مع أحداث المباراة وطريقة لعبنا. عمومًا، كان لنا 4 أيام استعدينا بهم جيدًا وهذا هو الأهم".

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أضاف في إشارة لإشراك ليفا في الدفاع "نحن في وسط حالة طوارئ دفاعية، وسنحاول علاجها، وقد حرصت على فهم مَن اللاعبين القادرين على لعب أدوارًا مختلفة عن المعتاد. علينا خوض اللقاء بالكثير من التواضع، وألا ننسى أنها مواجهة من 180 دقيقة".

وأتم إنزاجي حديثه بالإشادة بالمهاجمين تشيرو إيموبيلي وكريشتوف بيونتيك لكن مع التأكيد على أن المباراة لا تتلخص في صراعهما معًا، بل هي مباراة بين فريقي ميلان ولاتسيو.