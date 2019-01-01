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الدوري الإنجليزي الممتاز

طرد كوري جنوبي وآخر لثاني أسرع بديل بمواجهة توتنهام وبورنموث

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مباراة غريبة لتوتنهام ضد بورنموث بالجولة قبل الأخيرة من البريميرليج
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تلقى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الطرد الثاني في مسيرته الكروية، بمواجهة توتنهام مع بورنموث، بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

سون غادر أرضية الملعب المباراة بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة 43 من زمن اللقاء.

الطرد يعتبر هو الثاني لسون في حياته، حيث كان الأول في 29 أكتوبر 2014 بمواجهة فريقه السابق بايرليفركوزن مع ماجديبورج الألماني.

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وتعبر بذلك كوريا الجنوبية هي الدولة رقم 69، والتي يتلقى لاعبيها بطاقات حمراء بتاريخ البريميرليج.

البطاقة التي تلقاها سون لم تكن الوحيدة، حيث طرد زميله جوان فويث بمطلع الشوك الثاني، وهي ثاني مرة يتعرض خلالها توتنهام لطردين بمباراة واحدة في المسابقة.

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المرة الأولى كانت بخسارته 2/1 أمام ستوك سيتي في أكتوبر 2008، بطرد مايكل داوسون وجاريث بيل.

تلقي فويث للطرد بعد دقيقتين و13 ثانية من نزوله، يعد هو الطرد الأسرع للاعب بديل في البريميرليج، منذ طرد ستيفن جيرارد نجم ليفربول أمام مانشستر يونايتد في مارس 2015 بعد 38 ثانية فقط.

وتأتي هذه الأحداث كضربة قوية لتوتنهام، بالمباراة التي يسعى خلالها للفوز من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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