طرد غير مجرى المباراة.. تسريب محادثات "الفار" في مباراة برشلونة وفالنسيا!

مباراة انتهت لصالح البلوجرانا 4-2

استدعى حكام تقنية الفيديو حكم ساحة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، ريكاردو دي بورجوس بوينجوتسيا، من أجل قرار طرد حارس الفريق الجاليتشي، جيورجي مامارداشفيلي، عقب تدخله باليد لمنع مراوغة لامين يامال له.

وأفصحت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مضمون ما تم تناقل الحديث عنه بين حكم الساحة وحكم "الفار" خول هذه اللقطة التي أثرت بشكل كبير في مجرى الباراة وساعدت في خروج برشلونة فائزًا بنتيجة 4-2 في النهاية.

وأتى حديث خايمي لاتري حكم الفار في تلك المباراة على النحو التالي: "ريكاردو.. أوصيك بمراجعة احتمال وجود (DOGSO) ,وهو اختصار (حركة رفض فرصة تسجيل هف واضح) لحارس المرمى مامارداشفيلي في المنافسة مع لامين يامال، سأعطيك لقطتين، العكس يسارًا ثم اليسار فقط، حتى تتمكن من رؤية موضع اليد".

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أجابه ريكاردو: "حسنًا اهدأ!".. قبل أن يبدأ في إعطاء التعليمات لرؤية اللعبة بشكل أفضل على الشاشة كي يتخذ قراره النهائي.

في النهاية قرر ريكاردو دي بورجوس بوينجوتسيا طرد الحارس الجورجي قائلًا: "سأذهب إلى قرار احتساب ركلة حرة مباشرة وبطاقة حمراء للحصول على فرصة واضحة للتسجيل".