بعد طرده أمام العين .. أول رسالة من إيمريك لابورت إلى جماهير النصر

رسالة إيمريك لابورت إلى جماهير نادي النصر..

وجّه الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط أمام العين الإماراتي.

النصر خسر بهدف مقابل لا شيء، أمام مستضيفه العين، بملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، في مباراة شهدت "طرد" لابورت.

وقدّم المدافع الإسباني في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، الشكر إلى جماهير العالمي، على دعهم الفريق الأول أمام العين، كعادتهم في جميع المباريات.

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وشدد لابورت، على ضرورة تعامل النصر، مع السقوط أمام الزعيم الإماراتي، في مباراة الذهاب؛ خاصة أنه لا يزال هناك إياب، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال إيمريك لابورت، متحدثًا للجماهير النصراوية قبل مباراة الإياب المصيرية أمام العين: "لنفعلها.. دعونا ندعم الفريق، حتى النهاية".

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جدير بالذكر أن النصر سيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.