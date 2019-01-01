طرح تذاكر قمة الدوري السعودي بين الأهلي والهلال

إليكم أسعار التذاكر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الجولة الـ27 من الدوري السعودي ستُلعب في وقتها المحدد، إذ ستنطلق مبارياتها يوم الخميس القادم وتتواصل حتى يوم السبت.

ما أكد هذا الأمر هو طرح موقع "مكاني" لتذاكر مباراة أهلي جدة المرتقبة ضد الهلال يوم الجمعة القادم.

إذ طرح الموقع الشهير تذاكر المباراة، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 30 ريالًا سعوديًا، والفضية 400 ريال والذهبية 800 ريال.

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وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت لدراسة اتحاد الكرة السعودي تأجيل الجولة الـ27 إلى 18 إبريل القادم وإقامة مباريات نصف نهائي كأس الملك في 11 و12 إبريل الجاري.

وقد واجه هذا الاقتراح معارضة جماهيرية واسعة خاصة من جماهير الهلال التي رأت أن التأجيل لصالح غريمها النصر كونه يفتقد لنجمه المصاب نور الدين أمرابط.

يُذكر أن النصر يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن الهلال، فيما يسعى الأهلي لاحتلال المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، إذ يتواجد على بُعد نقطة واحدة منه حاليًا.