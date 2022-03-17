طبيب ماشاريبوف يثير الجدل .. "العالم يريد أن يعرف اسمه!"

تسبب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ لاعب النصر السعودي، في عديد التساؤلات، بعد ظهوره الليلة، بشكل مفاجئ، خلال مواجهة الفيحاء.

لماذا يعد ظهور ماشاريبوف مفاجأة؟

اللاعب قاد العالمي اليوم الخميس، للفوز أمام الفيحاء بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل أيام، وتحديدًا في 11 من الشهر الجاري، شارك الأوزبكي في تعادل النصر أمام الاتفاق بنتيجة 2-2، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المحلي.

وعقب مواجهة الإتي، أعلن النصر عن تعرض ماشاريبوف للإصابة بكسر في عظمة الأنف، بجانب كدمة في الوجه، مما يعني أنه كان يتوجب أن يغيب عن لقاء الفيحاء الليلة، لكنه شارك بصورة طبيعية.

"العالم يريد أن يعرف اسم طبيبه!"

بعض الإعلاميين بدأوا في التساؤل حول كيفية مشاركة الأوزبكي في المباراة، فلم يكن الحديث عن الهدف الذي سجله، بقدر الحديث عن كيف تم علاج الكسر خلال خمسة أيام فقط، خاصةً وأنه لم ينزل حتى بواقي على وجهه؟

الإعلامي الرياضي عبد العزيز النصيري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى تعلمونا عن الدكتور اللي عالج ماشاريبوف خلال ثلاث أيام، العالم تجلس شهر شهرين".

اتمنى تعلمونا عن الدكتور اللي عالج مشاريبوف خلال ثلاث ايام

العالم تجلس شهر شهرين 🤦🏻‍♂️ https://t.co/ee6E6lOaHo — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) March 17, 2022

أما محمد العميري فعلق: "عمل كبير قام به الجهاز الطبي في نادي النصر تمثل في معالجة اللاعب ماشاريبوف من كسر في 4 أيام!!، ودي اعرف اسم الطبيب".

عمل كبير قام به الجهاز الطبي في نادي #النصر تمثل في معالجة اللاعب #ماشاريبوف من كسر في 4 أيام.!!🤔



• ودي اعرف اسم الطبيب ..#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/3MLX2MAppn — محمد العميري (@M_8884) March 17, 2022

وأخيرًا كان تعليق عدنان جستنيه: "هل من متخصص في علم الطب ليوضح لنا إمكانية مشاركة اللاعب وهو مصاب بكسر في عظمة الأنف لكيلا نسيء الظن فيما لا نعلم".

هل من متخصص في علم الطب ليوضح لنا امكانية مشاركة اللاعب وهو مصاب بكسر في عظمة الانف لكيلا نسيء الظن فيما لا نعلم. https://t.co/FLO372Am8r — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) March 17, 2022

ما هو وضع النصر في جدول الترتيب؟

العالمي يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، لكن بصورة مؤقتة لحين اكتمال مباريات هذه الجولة، إذ يتفوق بفارق نقطتين فقط على الهلال والشباب، وللزعيم مباراتين مؤجلتين.

ويبتعد النصر عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد، بفارق 12 نقطة.

أما الفيحاء فيحل بالمركز الثامن برصيد 30 نقطة.

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