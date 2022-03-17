هذه المرة ليس بسبب قرارات الحكم .. جدل تحكيمي في لقاء النصر والفيحاء

اعتدنا في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الجدل التحكيمي، بسبب قرارات الحكام المشكوك في صحتها، لكن جدل الليلة جديد من نوعه.

النصر يستضيف الفيحاء حاليًا على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن أن رائد الزهراني سيدير المباراة كحكم الساحة، على أن يكون خالد صلوي هو حكم الفيديو.

لكن بدأت المباراة وحمل صلوي صافرة حكم الساحة، فيما توجه الزهراني إلى غرفة تقنية الفيديو، وهنا تساءل الإعلاميون عن السبب وبدأ النقاد يطرحون التغريدات عبر حساباتهم حول هذا الأمر.

الاتحاد السعودي لم يترك الإعلاميين في حيرة كثيرًا، فأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الزهراني تعرض لإصابة عضلية خلال إجرائه عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة، لذلك تقرر أن يدير صلوي المباراة بدلًا منه.

تعرض حكم الساحة رائد الزهراني لإصابة عضلية أثناء الإحماء قبل بداية مباراة النصر والفيحاء، والحكم الرابع خالد صلوي يتولى قيادة المباراة.



دعواتنا بالسلامة لـ رائد والعودة السريعة للملاعب. 🙌 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 17, 2022

يذكر أن النصر يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الصدارة، فيما يحل الفيحاء في المركز الثامن بـ30 نقطة.

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