بشرط واحد .. طبيب النصر يطلب من أندرسون تاليسكا أشعة خلال الإجازة

تعرف على ما طلبه الطبيب من تاليسكا

وجه كارلوس ميجيل طبيب نادي النصر طلبًا إلى النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق، وذلك خلال فترة الإجازة التي حصل عليها رفقة زملائه اللاعبين.

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ومنح المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر اللاعبين، إجازة خلال فترة التوقف الحالية، حيث قاموا باستغلالها بالسفر خارج المملكة.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن قيام طبيب النصر بالطلب من تاليسكا إجراء أشعة عاجلة عندما يشعر بالآلام في موضع العضلة الأمامية، خلال فترة الإجازة التي حصل عليها.

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وأضافت الصحيفة أن قرار الطبيب جاء بعدما قام بيولي بتغيير تاليسكا في الدقيقة 89 من زمن مباراة الفريق ضد الرياض، بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 4، وسجل 21 هدفًا واستقبل 8 أهداف.