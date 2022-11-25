طبيب البرازيل يرد على تصريحات تيتي حول إصابة نيمار

هل يستمر اللاعب في كأس العالم؟

كشف رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، عن تقييمه الحالي للإصابة التي تعرض لها نيمار خلال مواجهة صربيا بكأس العالم.

نيمار غادر أرض الملعب في الدقيقة 80 بالمباراة التي فاز بها فريقه بهدفين نظيفين سجلهما ريتشارليسون، وهو يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، تسببت في حالة من الذعر لدى جماهير السيليساو.

المدرب تيتي خرج بعد المباراة ليؤكد على ثقته في مشاركة اللاعب في المونديال بشكل طبيعي، رغم ظهوره بكاحل منتفخ على الدكة بعد خروجه من الملعب.

ومن جانبه قال طبيب الفريق في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي":"سنقوم بتقييم حالة نيمار بشكل كامل يوم الجمعة بعد إجراء المزيد من الفحوصات".

وأضاف:"الآن نحن بحاجة إلى الانتظار ولا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات سابقة لأوانها".

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 30 سنة، تعرض إلى عدة إصابات في كاحله السنوات الماضية، وغاب عن كوبا أمريكا 2019 بعد معاناته من تمزق في كاحله الأيمن.