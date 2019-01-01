طبيب الأهلي المصري يكشف حقيقة تجدد إصابة الشناوي

حارس المرمى أصيب قبل مواجهة الإنتاج الحربي، لكنه عاد أمام الداخلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، أن محمد الشناوي؛ حارس مرمى الفريق، لا يعاني من أي إصابات، نافيًا ما تردد عن تجدد إصابته.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن عدم قدرة الحارس على المشاركة في لقاء اليوم الأحد، أمام الجونة، إثر تجدد إصابته في العضلة الضامة، التي تعرض لها خلال مواجهة الإنتاج الحربي.

الطبيب قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "إصابة الشناوي لم تتجدد، هو شارك بشكل طبيعي في المباراة الأخيرة أمام الداخلية ولم يشكو على الإطلاق من آلام في العضلة الضامة بعدها".

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ويستعد الشياطين الحمر لملاقاة الجونة، في تمام الساعة الرابعة، من عصر اليوم، على استاد الجونة، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، وإن كان للأحمر ثلاث مباريات مؤجلة.

بينما يأتي الجونة في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.