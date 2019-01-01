عضو مجلس الأهلي لآل الشيخ: اصبر.. ونحن لا نتراجع عن قراراتنا

الجارحي يسخر من مالك بيراميدز ويوجه له رسالة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد محمد جمال الجارحي؛ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على نصيحة تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، لمجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، والتي طالبتهم بها بخوض لقاء كأس مصر.

آل الشيخ طالب مجلس الخطيب بالاستجابة لقرارات اتحاد الكرة، واصفًا نفسه بالرئيس الشرفي للقلعة الحمراء رغم تقديمه باستقالته منذ عدة أشهر. (طالع التفاصيل)

وكتب الجارحي، موجهًا حديثه إلى مالك الكتيبة الزرقاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رئيسكم!!، على فكرة نحن ما زلنا في حالة انعقاد دائم، اتقل تاخذ حاجة نضيفة".

وأضاف: "بس احنا لما بناخد قرار… مش بنرجع فيه".

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مالك بيراميدز كان قد أعلن أول أمس الجمعة، نقل ملكية النادي إلى نائبه الإماراتي سالم الشامسي، مع إنهاء كافة استثماراته في مصر.

وتفاجأ الجميع بالأمس، إعلان بيراميدز استعادة آل الشيخ ملكية النادي وتراجعه عن قرار البيع، بعد تعرضه لضغوطات من قبل عديد الشخصيات الرياضية. (طالع التفاصيل)

واندلعت الأزمة بسبب رفض مسؤولي القلعة الحمراء القاطع لمواجهة بيراميدز في 28 من الشهر الجاري بدور الـ16 من كأس مصر، بعد أن قرر اتحاد الكرة استبدال المباراة لتكون لقاء الكأس بدلًا من الدوري، مرحبًا بتأجيل لقاء الدوري بناءً على طلب بيراميدز دون استبداله بأي مباراة أخرى.

على الجانب الآخر، رحب بيراميدز بقرار الاستبدال مؤكدًا أن يضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، حيث يرفض مواجهة الأهلي بالدوري ضمن الدور الثاني، لعدم خوض الأحمر لقاء القمة أمام الزمالك بالدور الأول بعد، والمحدد له 30 من مارس المقبل.