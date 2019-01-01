طاقم حكام برتغالي يُدير مباراة الزمالك وسموحة

الزمالك يواجه نادي سموحة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ24

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة فريقي الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتكون الطاقم التحكيمي من البرتغالي جوان بينرو حكم ساحة، وبيدرو موتا مساعد أول، وبرونو خودريجيس مساعد ثان، ومانويل أوليفر حكم رابع.

الزمالك يواجه نادي سموحة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد طالبت الاتحاد المصري لكرة القدم بقدوم طاقم حكام أجنبي لمباراة سموحة.

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جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 23 مباراة، بينما سموحة في المركز الـ15 بـ25 نقطة، بعد فشله في تحقيق أي انتصار بالمسابقة في آخر 17 مباراة، وتحديدًا منذ أكتوبر الماضي.