طارق التائب يختار الأفضل بين حمدالله وإيجالو

لمن يُمرر نجم الهلال السابق "باص عيون" الذي اشتهر به؟

قارن الليبي طارق التائب بين المهاجمين، عبد الرزاق حمدالله وأوديون إيجالو، الناشطين حاليًا في الدوري السعودي ويُقدمان أداءً مبهرًا مع فريقيهما الاتحاد والهلال على الترتيب.

نجم الهلال السابق اشتهر بتمريرة "باص عيون" والتي تعني النظر إلى زاوية وتمريرة الكرة إلى زاوية أخرى تمامًا مما يخدع المدافعين المنافسين ويُدخلهم في حالة من الارتباك والتوتر، وقد سُئل خلال تواجده في استودبو برنامج "كورة" عن اللاعب الأفضل بين المغربي والنيجيري والذي قد يختاره لمنحه تلك التمريرة الشهيرة.

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معشوق الجماهير الزرقاء أشاد بقدرات إيجالو كثيرًا كمهاجم قناص يُجيد التمركز داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص وكذلك استلام الكرة تحت الضغط والالتفاف ومواجهة المرمى أو التمرير لأحد الزملاء، لكنه في نفس الوقت أكد أن قدرات حمدالله الفنية أعلى كثيرًا.

إذ قال "إيجالو مهاجم كلاسيكي يُناسب أسلوب الهلال، وقد تطور معه كثيرًا وتحسنت أرقامه الخاصة بالأهداف لأنه وجد حلولًا أكثر مما كانت في الشباب، هو لاعب يُجيد اللعب بظهره ويُسجل من أنصاف الفرص ويخلق فرصًا كثيرة لنفسه، هذا هو المهاجم الكلاسيكي الذي لا يُطلب منه أي شيء آخر".

"بالنسبة لي، حمدالله مهاجم إمكانياته رهيبة جدًا وقد ظهرت مع النصر، مشكلته هذا الموسم أنه تأثر كثيرًا بمشاكله خارج الملعب لكنه رغم ذلك حقق أرقامًا جيدة جدًا، فنيًا هو أقوى من إيجالو لأنه يُعطي حلولًا أكثر في المنظومة الهجومية، يُجيد التحرك ويسحب المدافعين، لاعب كبير يستطيع تقديم الإضافة وقد تأقلم سريعًا مع أجواء الاتحاد وقدم أداءً ممتازًا".

طارق التايب: #إيغالو مهاجم كلاسيكي مناسب لأسلوب الهلال.. وحمدالله يقدم مستويات كبيرة وعلى المستوى الفني أقوى من إيغالو#كورة_روتانا pic.twitter.com/4uzz8MrdVA — برنامج كورة (@korarotana) June 17, 2022

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد يعيشان حاليًا صراعًا شرسًا على لقب الدوري السعودي، ويلعب إيجالو وحمدالله دورًا مهمًا به حيث تُكال لهم مهمة إحراز الأهداف وحصد النقاط.

الفريقان تساويا في مقدمة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن الفريق العاصمي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على غريمه الجداوي، إذ هزمه ذهابًا إيابًا.

الهلال يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي ليُتوج بطلًا دون النظر لنتائج الاتحاد، فيما العميد سيكون مطالبًا بالفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الزعيم لانتزاع اللقب.